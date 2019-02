Les accueillants de mineurs isolés lancent une campagne nationale à Lyon

La Comédie Odéon organise ce lundi 18 février une projection-débat du documentaire "Les Accueillants", soit la première étape d'une campagne nationale pour rassembler celles et ceux qui ont choisi de pallier le débordement des structures de l’Aide sociale à l’enfance en accueillant chez eux des mineurs étrangers isolés.

Ils ont choisi d'ouvrir leurs portes aux adolescents seuls et en difficulté. "Ces enfants ont fui seuls la misère, la guerre, l’absence d’éducation… Après un périple de plusieurs mois, ceux qui parviennent jusqu’à nous sont des survivants. La plupart dorment dans nos rues, dans nos parcs. Les premières personnes confrontées à leur détresse sont les citoyens qui les croisent chaque jour. Face à l’incurie, aux dispositifs de protection et de mise à l’abri saturés, beaucoup ont choisi d’ouvrir leur maison à ces jeunes en danger", écrivent les porteurs du projet sur le site créé pour "donner à voir les histoires de ces engagements".

L'histoire de ces "accueillants" est au cœur du documentaire éponyme réalisé par Sylvie Perrin et co-écrit par Raphaël Ruffier Fossoul. Diffusé sur France 3 en décembre, le documentaire a ouvert la voie vers un plus grand projet. Ce lundi à 19 heures, la projection débat à la comédie Odéon marque le lancement d'une campagne nationale. La vocation de celle-ci est de "faire savoir que cet accueil à domicile n’est pas une action isolée", de "permettre une prise de conscience citoyenne au-delà des personnes directement concernées" et de "créer du lien entre les accueillants".

Suite à la diffusion du documentaire, un débat est organisé avec les initiateurs de la campagne (Véronique Petit, Sylvie Perrin Duc-Maugé et de Genaro Lopez), mais aussi du responsable de la mission "Accueillir à Villeurbanne", Cedric Van Styvendael, de l'eurodéputée socialiste Sylvie Guillaume, du réalisateur Edouard Zambeaux et de l'avocate membre de la Commission Étrangers du barreau de Lyon, Sandrine Rodrigues. De nombreuses organisations et associations de terrain seront également présentes comme L'Appartage, SOS Méditerranée France, Singa Lyon, le Secours populaire du Rhône, l'AMIE ou Médecins du Monde.

Soirée gratuite sur inscription / Lundi 18 février à 19h à la Comédie-Odéon (métro et parking Cordeliers)