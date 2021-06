Les 7 grandes tendances du tourisme

Installée à Annecy, Armelle Solelhac est experte dans le marketing expérientiel et la communication digitale dans les secteurs du tourisme. Elle vient de publier Le futur du tourisme et ses grands enjeux d’ici 2030. Revue de tendances.

1. Le tourisme d’espace

D’un cô̂té, se dessine un tourisme virtuel, de masse et relativement immobile (casques de réalité virtuelle...). De l’autre, se dé́veloppe un tourisme d’espace, à priori accessible à̀ une clientè̀le financièrement plus aisé́e, qui sera en mesure de se déplacer physiquement dans des sites extrêmement préservés. Ces deux types de tourisme ne s’opposent pas né́cessairement, mais peuvent ê̂tre pratiqués en alternance, voire en complémentarité́.

• Exemples

La mairie de Saint-Gervais, en Haute-Savoie, a mis en ligne une ascension virtuelle, étape par étape, du mont Blanc, avec des images à 360° époustouflantes. L’Australie a développé une série de vidéos en audio 8D – un effet sonore qui donne l’impression que les sons viennent de partout – pour une plongée dans un voyage immersif à travers le pays. Parmi les autres visites virtuelles époustouflantes, on peut aussi visiter le bestiaire exceptionnel daté de 36 000 ans sur les parois de la grotte Chauvet (Ardèche) ou explorer 4 300 ans d’histoire en Égypte, dans la vallée des Rois, depuis son salon.

Les Cinque Terre (Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore), qui forment une partie de la Riviera italienne, ont organisé les visites grâce à un train desservant les différents villages, par des sentiers payants à accès limité. Depuis la mise en place de ces quotas, ils ont développé une meilleure rentabilité, les visiteurs ne perdant plus de temps à attendre en faisant la queue. Ils vivent une meilleure expérience touristique et dépensent aussi plus dans les magasins locaux.

2. Le tourisme sur mesure

L’expérience client sera l’un des grands défis des professionnels du tourisme qui devront proposer une offre touristique "fluide" qui commence à la réservation du sé́jour jusqu’au retour des visiteurs à leur domicile, en passant par la consommation de l’expé́rience sur place (paiement mobile, bracelets, destination cashless, conciergeries phygitale, gestion des flux et problématique du "dernier kilomètre").

• Exemples

La station des Deux Alpes a développé depuis quelques années le bracelet tout-en-un qui met à portée de poignet tous les services de la station pour le vacancier : paiement chez les commerçants et prestataires, dans les bars et les restaurants, accès aux activités des remontées mécaniques pour pié́tons, luge d’été, tennis, cinéma, piscines, minigolf, commerces, etc., et ouverture de la porte de son hébergement.

À Tessin, en Suisse, les transports publics sont gratuits pour les touristes qui séjournent dans un hôtel, une auberge de jeunesse ou un camping. La mesure a été possible en augmentant le coût de la taxe de séjour.

À Lyon, Laurent Duc, à la tête de la branche hôtellerie de l’Umih, le premier syndicat patronal du secteur des cafés-hôtels-restaurants-discothèques, propose de financer la gratuité des transports publics pour les visiteurs par les 10 millions d’euros de taxes annuels qui servent aujourd’hui à financer l’activité de l’office de tourisme.

3. L’hyper tourisme

L’expé́rience touristique tend à devenir binaire. L’hyper connexion (smartphones, objets connectés, wearables) et l’hyper déconnexion (digital detox ou le retour de l’expérience intime des soins du corps) y seront de plus en plus fré́quentes. Compatibles et complé́mentaires, ces deux formes de tourisme peuvent d’ailleurs se succé́der dans le cadre d’un sé́jour ou cohabiter au sein d’une mê̂me cellule familiale.

• Exemple

L’agence Out of Reach propose un séjour dans un buron du XIIe siècle niché dans le parc des volcans d’Auvergne : éclairage à la bougie, parenthèse déconnectée, randonnée, pêche en rivière ou lac, baignade en eaux vives.

4. Le tourisme près de chez soi

Avec le dé́veloppement du té́lé́travail, la frontiè̀re entre vie personnelle et vie professionnelle tend à̀ se brouiller de plus en plus. Les micro-aventures (“aventures” en plein air d’une ou plusieurs nuits près de chez soi), le slow tourisme (privilégiant des destinations proches et des moyens de transport moins polluants, où̀ l’on prend le temps de dé́couvrir une destination et d’appré́cier les paysages), le bleisure (contraction de “business” et “leisure”, pour dé́crire l’ajout de temps de loisirs à̀ un voyage d’affaires) et les worlidays (“work” et “holidays”, le fait de travailler quelques heures par jour sur son lieu de vacances) se dé́veloppent à̀ toute allure, permettant des pratiques touristiques hybrides.

• Exemples

En avril dernier, pour faire face à la fermeture des remontées mécaniques, la station de Courchevel a mis en place une "offre spéciale télétravail", soit une remise de 40 % sur une semaine de location. Cet été, le groupe Pierre & Vacances propose, comme il l’avait fait l’année dernière, une offre télétravail :

1 semaine offerte pour 2 semaines achetées, wifi haut débit gratuit et prêt de la clé 4G** pour ceux qui souhaitent travailler à la piscine ou à la plage, dans une vingtaine de résidences et villages sélectionnés pour leur vue, leur emplacement, les services…

"Goûtez aux vacances du quotidien à deux pas de chez vous."

Le site staycation.co/fr/ (“stay” rester et “vacation” vacances) propose, chaque mercredi à 9 h, des offres pour le week-end à venir dans des hôtels de luxe à prix cassés (jusqu’à -70 %), sur le principe des ventes flash. Ou comment profiter de sa ville comme le ferait un touriste. Les offres étant en quantité limitée, les premiers arrivés sont les premiers servis averti le site.

Depuis mars 2019, la Métropole de Lyon déploie le label national Accueil Vélo pour faciliter l’accueil des cyclotouristes : transfert de bagages, lavage et séchage du linge ou du vélo, location de vélos ou d’autres accessoires, le tout à moins de 5 km d’un itinéraire cyclable. Une quinzaine d’hôtels lyonnais sont labellisés, quelques rares restaurants et de plus en plus de particuliers.

5. Le tourisme utile

L’expérience de voyage doit (re)donner du sens, voire avoir un objectif utilitaire, qu’il soit social, environnemental, humanitaire, solidaire, éthique, etc. Les touristes souhaitent dé́sormais vivre une expé́rience authentique qui permet de pré́server l’environnement et la faune, et/ou d’améliorer les conditions de vie des populations locales. Le tourisme solidaire et é́thique consiste à̀ proposer une expé́rience en coproduction avec les habitants, en immersion au plus prè̀s des populations locales, en vivant chez l’habitant, pour apprendre un mode de vie diffé́rent et questionner la socié́té́ de consommation.

• Exemples

Dirigée par une ancienne élève de l’EM Lyon, l’agence Endallah propose un mode de voyage alternatif, hors des sentiers touristiques classiques de Tanzanie. En immersion chez les locaux, le tourisme bénéficie aux populations locales et respecte leur environnement et leur culture. L’hébergement est réalisé par des familles tanzaniennes, dans des huttes traditionnelles, les repas concoctés par la tribu Chagga, les transports en commun locaux (train, bus, dala dala…) à la place du traditionnel 4x4 de safari pour se déplacer entre les villes, etc. On peut aussi travailler les champs et s’occuper du bétail avec la communauté Iraqw. Endallah a remporté la palme du tourisme durable l’année dernière.

Lyon a développé, en 2010, le label Ville équitable et durable. Unique en France, ce label, qui a évolué en 2020 vers un label "Fabriqué à Lyon", vise à promouvoir une économie locale, respectueuse de l’environnement, sociale et solidaire. OnlyLyon Tourisme et Congrès est aussi le premier office de tourisme à s’engager dans une démarche en vue d’obtenir le label Étiquette environnementale de l’Ademe (note d’impact environnemental : bilan carbone, eau, énergie, produits bios/locaux, gestion des déchets). Le Collège Hôtel et Fourvière Hôtel ont ainsi récemment été distingués pour leurs actions menées afin de réduire leur impact écologique. Les restaurants sont aussi ciblés.

Dès cet été, 800 000 propriétaires de meublés de tourisme sont concernés par ce dispositif (gîtes, appartements, villas, résidences de tourisme).

6. Le micro- tourisme

Depuis plus d’un an, la société fait preuve d’une prise de conscience au sujet de la surconsommation. Ainsi, le minimalisme est dans l’air. Ce qui est petit, court, rare, unique et original est en vogue. Micro-aventures, micro-vacances, micro-festivals, micro-musées, etc. autant d’expériences idéales en cette période de mesures sanitaires strictes à respecter.

• Exemple

Un week-end pour découvrir la Haute-Loire en canoë sur la Loire méconnue. Paysages aux airs de jungle, petites criques pour se baigner en étant seul au monde et dîner dans le chalet commun pour cuisiner en autonomie avec les produits apportés par les micro-aventuriers.

7. Le tourisme de l’urgence

En référence à deux types de tourisme. Dans un premier temps, le “tourisme de la dernière chance” qui correspond au fait de visiter un lieu ou des écosystèmes avant qu’ils ne soient modifiés à moyen terme en raison des effets du changement climatique et, dans un second temps, le “tourisme de revanche” qui est apparu depuis la crise de la Covid-19 et l’envie massive de voyager après plus d’un an de restrictions.

• Exemple

Sur la grande barrière de corail en Australie, des chercheurs ont découvert que près de 70 % des visiteurs souhaitaient parcourir le récif “avant qu’il ne disparaisse” (bien que ces visites le fragilisent encore plus et accélèrent sa disparition).