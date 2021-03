À la suite d’une série de témoignages dénonçant la gestion des cas de violences sexuelles au sein de l’ENS Lyon, le ministère de l’Enseignement supérieur a ouvert une enquête le 24 mars.

Syndicats et représentants des étudiants dénoncent, depuis début 2021, les carences de la présidence de l’ENS Lyon face aux cas de harcèlement et d’agressions sexuelles qui lui sont rapportés. À la suite multiples témoignages dans les médias, France Info rapporte que le ministère de l’Enseignement supérieur a décidé de lancer une enquête à l’ENS Lyon le mercredi 24 mars.

L’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR) a été saisie avec pour mission d’évaluer "les mesures qui sont concrètement mises en œuvre en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles" explique le ministère à France Info. L’IGESR devra également "identifier les freins et les lacunes en la matière et aura pour objectif de formuler des recommandations à destination de l'établissement".