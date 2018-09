Le trafic reprend à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry

Après avoir été interrompu depuis 11 heures, le trafic va reprendre progressivement à l'aéroport Lyon Saint-Exupéry.

Grâce à la mobilisation des équipes de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry, le trafic devrait reprendre vers 16 heures et non 18 heures comme initialement prévu. Des perturbations devraient continuer toute la journée, des vols au départ et à destination de Lyon ayant été annulés. Néanmoins, cette reprise du trafic est une bonne nouvelle pour ceux dont les trajets ont été maintenus. Les voyageurs désireux d'avoir des informations peuvent contacter l'aéroport au 0 826 800 826. Le trafic aérien avait été interrompu suite à une intrusion en voiture sur les pistes de l'aéroport (voir ci-dessous).

Mise à jour à 15h55 : le premier vol vient d’atterrir