Le soleil et les fortes températures font leur retour à Lyon

Vue depuis les berges de Saône sur le Vieux Lyon et la colline de Fourvière @WilliamPham

Après un mois de juillet et un début du mois d'août plutôt maussade, le beau temps est de retour à Lyon pour la semaine du 9 août.

Les températures vont dépasser les 30 degrés à Lyon la semaine du 9 août. Un évènement rare dans cet été pluvieux et en-dessous des normales de saison. Le soleil fera son retour crescendo, avec des nuages en début de semaine, vite dissipés dès mardi, d'après les prévisions de Météo France.

Il fera jusqu'à 27 degrés en début de semaine, et le thermomètre pourra afficher jusqu'à 31° mardi, 32° mercredi et 34° jeudi et vendredi.