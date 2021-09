Le soleil et la chaleur vont s’installer à Lyon cette semaine

Après les températures clémentes enregistrées à la fin du mois d’août, le mercure remonte entre Rhône et Saône en ce début de mois de septembre. Il pourrait faire jusqu’à 31 degrés lundi et mardi à Lyon.

Cette deuxième semaine de septembre va être chaude dans le département et plus particulièrement à Lyon, où 31 degrés sont attendus lundi et mardi dans l’après-midi. Après une fin de mois d’août plutôt fraîche pour la saison, le mercure remonte et il devrait rester haut au moins jusqu’à la fin de la semaine selon les services de Météo-France.

L’organisme météorologique précise que les températures qui devraient être enregistrées lundi et mardi seront "au-dessus des valeurs normalement observées" pour la période. Les plus faibles minimales, d’environ 16 degrés, devraient toucher Lyon mardi, vendredi et samedi matin.

De fortes rafales de vent mercredi

À noter que mercredi de fortes ravales de vents, pouvant atteindre 65 km/h, devraient balayer la ville tout au long de la journée, avant de progressivement s’estomper pour laisser place à une légère couche nuageuse qui s’installera dans le ciel lyonnais pour la fin de semaine.