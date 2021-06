Le secrétaire d'État en charge des retraites à Lyon ce mercredi

Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État chargé des retraites, se rend à Lyon ce mercredi 30 juin dans le cadre des "Rendez-vous de la retraite". Cet événement propose des entretiens personnalisés avec les salariés, afin de les informer sur les différents régimes de retraite en place.

Laurent Pietraszewski, secrétaire d’Etat auprès de la ministre du Travail, et en charge du dossier de la réforme des retraites, sera en déplacement ce mercredi à Lyon à l'occasion de la nouvelle édition des "Rendez-vous de la retraite". Il se rendra dans une "Caisse d'Assurance retraites et de la santé au travail (Carsat) et dans un Centre d'Information, de Conseil et d'Accueil des Salariés (CICAS)".

Le secrétaire d'État prendra part à l'un de ces "rendez-vous de la retraite", qui permet d'informer les assurés sur les "différents choix qui s’offrent à eux pour leur fin de carrière" et sur "les régimes de retraite de base et complémentaire" à leur disposition.