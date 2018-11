Le Rhône et Lyon passent en vigilance orange neige verglas

Météo France vient de passer le Rhône en vigilance orange neige verglas. De la neige est attendue cette nuit.

Le Rhône et Lyon passent en vigilance orange pour neige et verglas selon Météo France. Durant cette nuit, des chutes de neige sont attendues dans le département et les températures tomberont à zéro. Selon Météo France, le cumul de neige attendu sera de 1 à 3 cm "avec une tenue plus difficile dans Lyon intramuros". Sur les hauteurs comme dans le Mont d'Or, la neige pourrait atteindre les 5 cm. La pluie devrait rapidement apparaître durant la matinée, et la couche de neige devrait alors disparaître.