Le Rhône en alerte rouge aux pollens de bouleaux

Le département du Rhône a été placé en alerte rouge aux pollens de bouleaux cette semaine.

Le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) a placé le département du Rhône en alerte rouge aux pollens de bouleaux ce lundi. “Les quantités de pollens explosent sur l’ensemble du territoire (…) et le risque d’allergie sera très élevé ces prochains jours pour les pollens de bouleaux au nord d’une ligne Bordeaux-Lyon et dans les Alpes”, écrit le RNSA dans un communiqué.

Mais il n’y a pas que le bouleau dans la vie des allergiques : les pollens de frêne et de charme seront eux aussi en très forte augmentation. À l’inverse pour les aulne, noisetier, saule, peuplier ou chêne, le niveau est faible.

La situation des prochains jours ne devrait pas s’améliorer pour les personnes allergiques et le RNSA conseille de se protéger “avec des gestes simples : se rincer les cheveux le soir, favoriser l’ouverture des fenêtres avant le lever et après le coucher du soleil, éviter de faire sécher le linge à l’extérieur, rouler en voiture avec les fenêtres fermées, bien suivre son traitement et consulter son médecin en cas de symptômes”.