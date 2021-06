Le Rhône en alerte orange jusqu'à 20h ce lundi soir : risque de grêle

Le département du Rhône est toujours en vigilance orange "orages" jusqu'à ce lundi soir 20h. Attention à la grêle.

Météo France a placé le département du Rhône en vigilance orages ce lundi soir jusqu'à 20h.

"Sur l'Allier et le Puy-de-Dôme dès le début d'après-midi, puis en cours et fin d'après-midi sur le nord de la Loire et du Rhône, les orages prennent rapidement un caractère violent avec localement de la grêle de gros diamètre, de fortes intensités de précipitations, et des rafales de vent de l'ordre de 80 km/h, voire très localement des phénomènes tourbillonaires. Les orages les plus forts évacuent la région en fin d'après-midi", précise Météo France.

