Le retour du beau temps à Lyon pour la fin de semaine

Après deux semaines de météo mitigée voire pluvieuse à Lyon, le soleil a fait son retour cette semaine et devrait perdurer ce week-end.

Les Lyonnais et Lyonnaises pourront profiter d'un week-end ensoleillé à Lyon. Après deux week-ends de pluie et de fraîcheur, les beaux jours arrivent enfin pour cette fin du mois de mai selon Météo France. Un temps idéal pour profiter des terrasses et pour les activités de plein air.

Pour vendredi 28 mai, les températures oscilleront entre 12 degrés le matin et 22 l'après-midi, avec un temps ensoleillé et un peu de vent.

Samedi 29 mai, la matinée sera plus couverte avec une température de 22 degrés mais le soleil sera de retour l'après-midi avec une température de 22 degrés.

Enfin, dimanche 30 mai, le temps sera globalement ensoleillé avec un peu de vent et de nuage, et il fera entre 13 et 25 degrés.