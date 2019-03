Le passage à l'heure d'été dimanche sera loin d'être le dernier

Dimanche 31 mars à 2 heures du matin, il sera 3 heures. On connait la routine du changement d'heure. Quand les heures d'été et d'hiver vont-elles disparaître ?

Ce dimanche 31 mars, nous passerons à l'heure d'été et avancerons d'une heure. Mais l'heure d'hiver et l'heure d'été vivent sans doute leurs dernières années. En effet, le parlement européen vient de voter ce mardi la fin du changement saisonnier pour l'année 2021. La mesure peut encore faire l'objet de négociation, mais si elle est définitivement adoptée, plus personne ne changera d'heure dans l'Union européenne en 2022.

Chaque pays doit désormais choisir s'il veut rester à l'heure d'hiver ou à l'heure d'été. En France, une consultation a été réalisée sur le site de l'Assemblée nationale et c'est l'heure d'été qui a été majoritairement choisie.

À Lyon, en fonction du scénario cela donnerait :

Si nous restons à l'heure d'été

Le 21 juin : le soleil se lèverait à 5h51 et se coucherait à 21h34

Le 21 décembre : le soleil se lèverait à 9h19 et se coucherait à 17h59

Si nous restons à l'heure d'hiver

Le 21 juin : le soleil se lèverait à 4h51 et se coucherait à 20h34

Le 21 décembre : le soleil se lèverait à 8h19 et se coucherait à 16h59