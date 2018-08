Le jeune prodige Réo Griffiths signe à Lyon jusqu’en 2022

L’ancien attaquant londonien âgé de 18 ans a signé à l’OL jusqu’en 2022. Il était pourtant convoité par les plus grands clubs d’Europe comme le FC Barcelone, Tottenham Hotspur ou le Real de Madrid.

Mercredi 1er août, l’Olympique Lyonnais a officialisé sa première recrue du mercato estival : Réo Griffiths (18 ans). Le jeune attaquant anglais s’est engagé avec le club rhodanien jusqu’en 2022. « L'arrivée de Reo Griffiths s'inscrit dans la stratégie de l'Olympique lyonnais de faire confiance aux meilleurs jeunes français ou étrangers en complément du travail exemplaire de l'Académie (distinguée comme n°1 en France pour la sixième fois consécutive », a déclaré le club dans un communiqué. Si ce transfert n’est pas le plus médiatisé et que le joueur est arrivé sur la pointe des pieds, on peut parler d’un véritable coup pour les dirigeants lyonnais. Le jeune attaquant anglais a refusé de signer à Tottenham, son club formateur, et s’est immédiatement engagé avec l’Olympique Lyonnais alors que les plus grands clubs d’Europe comme le Real Madrid ou le PSG lui faisaient les yeux doux. « Je pense que l’OL est un très grand club. Je suis vraiment heureux d’être ici. Il y a beaucoup de grands joueurs qui sont passés par ici, comme Karim Benzema ou Alexandre Lacazette », a-t-il déclaré au micro d’OLTV.

Si l’intégration du nouveau poulain de l’OL reste à prouver, ses qualités de buteurs, elles, se sont déjà révélées. Car Réo Griffiths, c’est 27 buts en 20 rencontres de championnat U18. Un ratio digne des plus grands prodiges du football. Avant d’intégrer l’équipe première, le jeune attaquant évoluera en Youth League (Ligue des Champions U19), où il a déjà inscrit plusieurs buts lorsqu’il évoluait pour les Spurs de Tottenham.