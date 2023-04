Le directeur du TNG a critiqué Wauquiez, la Région coupe ses subventions

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de couper les subventions du TNG après que son directeur a écrit une tribune intitulée : "La Région Auvergne-Rhône-Alpes est gouvernée par la peur."

C'est une annonce qui porte la marque du président (LR) de la Région, Laurent Wauquiez. Ce vendredi 28 avril, la vice-présidente à la Culture, Sophie Rotkopf a annoncé que le Théâtre nouvelle génération (TNG), situé dans le 9e arrondissement de Lyon, perdrait ses subventions en 2023.

"Les dérives autocrates sont également de plus en plus manifestes"

"Il ne se reconnaît pas dans les choix de la Région, et donc nous retirons nos subventions à la structure", a lancé Sophie Rotkopf. Joris Mathieu, a en effet écrit une tribune le 18 avril dernier estimant que la Région Auvergne-Rhône-Alpes est "gouvernée par la peur" et que les "les dérives autocrates sont également de plus en plus manifestes". Le directeur du TNG trouvera certainement dans la suppression de sa subvention, la meilleure preuve de ses propos.

149 000 € en moins

"Depuis un an, on subit le mépris. Au delà de mépriser la Région, il méprise tous les habitants en dehors de la métropole lyonnaise [...] Il reste dans sa tour d'ivoire et tient des propos à la limite de l'insulte vis à vis de notre président, a tancé la vice-présidente en charge de la culture. Tout en ajoutant : Honnêtement, le TNG est capable de continuer à travailler sans les 149 000 € de la Région."