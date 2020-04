Le coronavirus vu de la Guinée, terre d’Ebola

Par Frédéric Le Marcis, en délégation au Centre de recherche et de formation en infectiologie de Guinée.

La République de Guinée a connu, entre 2014 et 2016, sa première épidémie de fièvre à virus Ebola qui s’est soldée officiellement pour les trois pays de la Mano River, dont fait partie la Guinée (avec le Liberia et la Sierra Leone), par 28 000 cas pour plus de 11 000 décès, et plus de 10 000 survivants. Le nombre de décès fut sans doute plus élevé : de nombreux cas sont passés inaperçus car ayant eu lieu à l’écart des équipes de riposte. L’OMS estime qu’il est sans doute plus proche de 20 000.

L’épidémie en Guinée avait été marquée par des réactions violentes de la population vis-à-vis des équipes internationales de riposte et des autorités nationales en raison d’un manque de confiance envers les élites (accusées d’avoir provoqué l’épidémie pour servir leurs intérêts ou plus prosaïquement de profiter de la manne de l’Ebolabusiness). En outre, les populations forestières de la Guinée, réputées consommer de la viande de brousse (singes, agoutis, chauve-souris), ont également été mises à l’index comme étant à la source de la zoonose.

Aujourd’hui encore, l’absence de confiance envers les mêmes élites est palpable, de même que le sentiment de leur impunité ce qui favorise le développement de rumeurs sur l’épidémie de Covid-19. La Guinée traverse en effet une crise politique depuis plusieurs mois concernant la tenue d’un double scrutin (ayant eu lieu le 22 mars) législatif et référendaire qui autoriserait le président actuel, Alpha Condé, à briguer un troisième mandat. Scrutin controversé pour lequel la mobilisation de l’opposition et de la société civile s’est soldée par une fin de non-recevoir et une répression violente (une vingtaine de morts en deux mois). Le scrutin lui-même a été émaillé de violences sur l’ensemble du pays. Le résultat des deux votes n’est pas encore connu mais l’incertitude interfère lourdement sur la réponse à l’épidémie, tant du point de vue des décisions politiques prises (relative prudence concernant la mise en place de mesures de prévention) que du point de vue de la réception de l’épidémie par les populations. En outre, la spécificité du Covid-19 (les 5 cas officiellement identifiés à ce jour ne concernent que des élites ou une personne d’origine européenne) finit de donner aux Guinéens ordinaires le sentiment que l’épidémie ne concerne que les étrangers (quand Ebola était une affaire interne) et implique que pour eux l’action sanitaire gouvernementale obéit à des considérations avant tout politiciennes.