Le chocolatier lyonnais Voisin fournira le sommet du G7 à Biarritz

Le chocolatier Voisin a été choisi pour fournir en Coussin de Lyon le prochain G7 qui aura lieu à Biarritz du 24 au 26 août 2019.

Du 24 au 26 août 2019, des rectangles verts de ganache de chocolat sertie d’une fine couche de pâte d’amande candie trôneront fièrement entre Donald Trump, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Shinzo Abe, Theresa May et Giuseppe Conte. Les Coussins de Lyon de chocolatier Voisin seront sur les tables du G7 qui aura lieu a Biarritz, rapporte Le Progrès. Un événement qui regroupera les sept plus grandes puissances du monde. “Le coussin de Lyon fait partie des spécialités les plus connues en France, confie Romain Boucaud Maitre, le directeur de la marque. On a été choisi parce qu’à Paris, notre boutique est située Boulevard Hausseman et la personne qui participe à l'organisation du G7 est passée devant et a pensé à nous”. “C'est une fierté parce qu'on représente la ville de Lyon en dehors de la cité. Mais aussi parce que ça met en avant l'excellence de notre fabrication. Fabriquer un Coussin de Lyon c'est quatre jours de travail”, poursuit-il.

En plus des événements locaux, le chocolatier lyonnais fournit déjà régulièrement des événements pour représenter la France. Il était notamment présent parmi les produits français lors de la dernière exposition universelle de Milan. À Biarritz, son Coussin fera partie d'un ensemble de spécialités gastronomiques françaises. Près de 80 coffrets de leur Coussin vont être envoyés. Des coffrets d'une valeur unitaire de 39,5€. En tout, l'enseigne lyonnaise compte aujourd'hui une vingtaine de magasins dans la région et un a Paris.