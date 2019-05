Le chef indien Raoni de passage à Lyon le 27 mai

En tournée en Europe pour lutter contre la déforestation de la Forest amazonienne, le chef des Kayapos sera à Lyon où il recevra la Médaille d’Honneur de la Ville de Lyon.

En tournée en Europe, le chef indien Raoni va recevoir la médaille d'honneur de la ville de Lyon le 27 mai prochain à l'Hôtel de Ville. Raoni Metuktire va être d’abord reçu ce jeudi à Paris par Emmanuel Macron dans le cadre de son infatigable combat contre la destruction de la forêt amazonienne et pour la préservation de la culture indigène. Sa tournée européenne vise notamment le nouveau président du Brésil Jair Bolsonaro, dont l'arrivée laisse craindre une accélération de cette déforestation au profit de l'industrie minière et alimentaire. On ne connaît pas encore le programme du chef indien dans le Rhône.