Le canapé de la série Friends à Lyon, on voulait le salon de Malcolm

Une réplique du canapé orange de la série Friends sera installée place Bellecour à Lyon le 11 octobre. Même si l'esprit sales gosses surdoués de la série Malcolm va mieux avec la lyonnitude, les fans de Friends pourront venir faire des photos.

A l'occasion des 25 ans de la série "Friends", une réplique du canapé orange de la série sera installée place Bellecour, de 10 heures à 20 heures, à l'intérieur du pavillon du tourisme "Only Lyon". Il sera possible de venir faire quelques photos, mais il pourrait avoir du monde qui attendra son tour. Sur Facebook, la page de l'événement indique que plus de 700 personnes souhaitent y participer (voir ici). L'opération est montée par la chaîne de télévision TFX qui rediffusera la série à partir du 21 octobre.

De manière purement gratuite et absolument pas objective, on aurait préféré le salon de la série Malcolm (même si en réalité, tout salon d'une famille de classe moyenne aurait fait l'affaire, quand pour Friends, il faut sortir le beau canapé new-yorkais).