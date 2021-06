Laurent Wauquiez, Olivier Véran, Amélie de Montchalin... zoom sur la popularité des politiques de la région

Un sondage Ifop/Fiducial pour Paris Match et Sud Radio fait le point sur la popularité des personnalités politiques en France. Quelques politiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes font partie du sondage.

L'étude de l'Ifop/Fiducial, réalisée les 2 et 3 juin, a recueilli l'opinion sur les personnalités politiques d'un échantillon de 1008 personnes sur tout le territoire français. Trois hommes et femme de la région sont présents dans le sondage : Olivier Véran, isérois, Laurent Wauquiez, haut-ligérien, et Amélie de Montchalin, lyonnaise.

Olivier Véran est le plus haut classé du sondage. 48 % des sondés ont une opinion positive du ministre de la Santé, et 34 % une mauvaise opinion. Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes est moins apprécié, avec 38 % d'opinion positive et 38 % d'opinion négative.

Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, est moins connue du grand public. 61 % des sondés ne la connaissent pas suffisamment ou ne souhaitent pas se prononcer. 19 % des avis la concernant sont positifs, contre 20 % de négatifs.