L’Asvel célébrera son 20e titre de champion de France le 15 septembre à Villeurbanne

Sacré champion de France pour la 20e fois de son histoire, le 26 juin 2021, le club de basket de l’Asvel célébrera son titre le mercredi 15 septembre sur le parvis de l’hôtel de ville de Villeurbanne.

Au terme d’une saison fortement perturbée par la crise sanitaire le club de basket de Villeurbanne a été titré champion de France pour la 20e fois de son histoire. Le 26 juin, les hommes de TJ Parker n’ont pas tremblé face à Dijon (87 - 74) pour inscrire une ligne de plus au palmarès déjà immense de l’Asvel, aujourd’hui dirigé par Tony Parker.

Deux titres à fêter

Ce nouveau sacre, décroché à Rouen, est le troisième obtenu par les Villeurbannais en cinq ans, après les finales gagnées contre Strasbourg en 2016 et Monaco en 2019. Pour honorer ses champions 2021, également vainqueurs de la Coupe de France, la Ville de Villeurbanne et l’Asvel organiseront le 15 septembre une grande fête sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

"Villeurbanne et l’Asvel, club le plus titré de France, c’est une histoire de plus de 70 ans. Avec ses dirigeants, nous avons souhaité prendre le temps d’organiser une grande fête, à la hauteur de ce doublé, avec les Villeurbannaises et les Villeurbannais, avec les supporters, avec les basketteurs des clubs amateurs de notre ville", se réjouissait dans un communiqué le maire de la ville, Cédric Van Styvendael.