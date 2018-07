La vague de chaleur se maintiendra toute la semaine à Lyon

Les fortes températures du week-end devraient se maintenir tout au long de la semaine à Lyon selon Météo France, et seront ponctuées d'épisodes orageux.

Alors que la capitale des Gaules subit déjà de plein fouet la vague de chaleur et que le Rhône est placé en alerte canicule niveau 3, la semaine qui s’annonce ne sera guère plus douce. Selon les estimations de Météo France, lundi sera tout aussi torride avec que ce week-end avec des températures montant jusqu’à 35 degrés. Heureusement, un épisode orageux risque d’arriver en soirée et devrait rafraîchir la ville de ses rafales. Mardi et mercredi, le mercure se maintiendra entre 32 et 34 degrés, avec un faible risque d’orage en fin de journée. En revanche, la journée de jeudi devrait voir l’apparition d’averses orageuses qui feront redescendre les températures en dessous de la barre des 30 degrés, et qui risquent de se poursuivrent vendredi. Le week-end devrait pour sa part être stable, avec un grand soleil et des températures comprises entre 30 et 33 degrés.