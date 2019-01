La pluie entraîne plusieurs accidents à Lyon ce mardi matin

Plusieurs accidents de la circulation ont eu lieu dans l'agglomération lyonnaise ce mardi matin.

La petite pluie qui s'est abattue sur Lyon ce mardi matin a rendu la route particulièrement grasse et glissante. Dès lors, plusieurs accidents de la circulation se sont produits sur l'agglomération de Lyon durant la matinée. On recense une douzaine d'accrochages et collisions parfois entre plusieurs véhicules depuis le début de la journée. Selon nos confrères du Progrès, ces accidents ont fait quatre blessés légers.

Quand des précipitations importantes peuvent "laver" la route, les petites pluies fines comme celles qui tombent sur Lyon ce mardi matin ont tendance à se mélanger avec les résidus de pneus, rendant la chaussée glissante et grasse. Il reste impératif de respecter les distances de sécurité.

Les conditions de circulation pourraient être difficiles mercredi soir dans le Rhône, avec l'arrivée de la neige (lire ici).