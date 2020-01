La Nuit de la lecture fait son retour dans la Métropole lyonnaise

Le 18 janvier ce sera la seconde année consécutive que la Métropole de Lyon, associée au Ministère de la Culture, organise l’événement.

Créée en 2017 à l’initiative du Ministère de la Culture, le principe de la Nuit de la lecture est simple, faire venir les Français dans les bibliothèques et les médiathèques partenaires avec des horaires d’ouverture plus tardive en soirée et surtout des animations pour petit et grand.

Cette année l’événement aura lieu le samedi 18 janvier, placé sous le signe de l’illustre écrivain Boris Vian qui aurait eu 100 ans en 2020. 57 médiathèques ou bibliothèques se trouvent sur le territoire de la métropole dont 40 travaillent directement avec la Métropole. Toutes ne participeront pas à la Nuit de la lecture, mais il y'aura de quoi faire.

Parmi toutes les activités proposées chacun pourra trouver son bonheur : rencontre avec des auteurs, soirée pyjama en s’amusant à se faire peur, quizz, blind test et même des escape games à Oullins et Villeurbanne. Attention, les activités sont gratuites, mais certaines nécessitent une inscription.

Le programme complet ici.