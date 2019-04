La neige revient dans la région Auvergne-Rhône-Alpes

Ce mercredi, Météo France a placé plusieurs départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune neige-verglas. Pas d'inquiétude, Lyon et le Rhône sont épargnés, mais des difficultés sont à prévoir dans l'Ain.

3 avril : il neige dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ! Météo France a placé plusieurs départements en vigilance jaune neige-verglas à l'image du Puy-de-Dôme, de la Haute-Loire, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Le Rhône et Lyon sont épargnés, où seule la pluie sera au rendez-vous. Ce n'est pas le cas de l'Ain, département également placé en vigilance jaune. Des chutes de neige sont déjà tombées et rendent la circulation difficile sur certains secteurs comme sur les autoroutes A40 et l'A42. Des déneigements sont en cours sur la zone à proximité de la sortie 10 Bellegarde.

Toujours dans l'Ain, la limite pluie-neige pourrait descendre jusqu'à 500 mètres et un manteau pourrait tenir aujourd'hui et cette nuit.