La Métropole de Lyon louait un appart à Paris 20 000 €/mois, c'est fini

Depuis 1989, la Métropole de Lyon (anciennement Courly et Grand Lyon) disposait d'un appartement dans le très chic 7e arrondissement de Paris. La Métropole de Lyon louait ce lieu 233 000 euros par an. Ce bail a été résilié.

Depuis 1989, la Métropole de Lyon (anciennement Courly et Grand Lyon) disposait d'un appartement dans le très chic 7e arrondissement de Paris. La Métropole de Lyon louait, loyer et charges comprises, ce lieu 233 000 euros par an (environ 20 000 euros par mois).

D'après Le Progrès, ca bail a été résilié il y a environ 3 mois par la collectivité lyonnaise. L'appart était jugé trop grand et trop cher par l'équipe de David Kimelfeld, l'actuel président de la Métropole de Lyon.

L'appartement aurait coûté 7M d'euros à la collectivité...

L'appartement, qui pouvait accueillir diverses réunions, faisait 280m2.

Il aurait donc coûté, depuis 1989, environ 7M d'euros à la Métropole de Lyon. La Métropole de Lyon cherche désormais un autre pied à terre à Paris. Moins grand... et moins coûteux.