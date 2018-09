La ligne de métro D à Lyon fortement perturbée

Suite à un incident technique, la ligne de métro de métro D ne circule que partiellement ce mardi soir.

Mise à jour à 20h : suite un incident voyageur vers 19h40, la ligne a été à nouveau perturbée et ne circulait plus entre Gare de Vaise et Grange Blanche. Le trafic a repris 20 minutes plus tard.

Mise à jour à 18h40 : après 1h40 d'interruption, le trafic sur la ligne D reprend progressivement

Le retour à la maison pourrait être compliqué pour certains Lyonnais ce mardi soir. Suite à un incident technique vers 17h, la ligne D ne circule plus entre Gare de Vaise et Saxe-Gambetta. Les arrêts de Guillotière à Gare de Vaise ne sont plus desservis. TCL met actuellement des bus relais en place entre Gare de Vaise et Saxe-Gambetta. Aucune heure pour la reprise du trafic n'a été donnée pour l'instant.