JO des Alpes 2030 : le ski-alpinisme confirmé au programme

Candidature des Alpes Françaises aux Jeux Olympiques et Paralympiques d’Hiver 2030. (Photo by LOUAI BARAKAT / HANS LUCAS / Hans Lucas via AFP)

Ce jeudi 25 juin, le comité international olympique (CIO) a approuvé l'intégration du ski-alpinisme dans la programmation des Jeux Olympiques des Alpes 2030.

Proposé pour la première fois lors des Jeux Olympiques de Milan-Cortina qui se sont déroulés cette année, le ski-alpinisme aura sa place lors des JO d'hiver des Alpes 2030.

Lors d'une réunion tenue à Lausanne ce jeudi 25 juin, le comité international olympique (CIO) a approuvé l'intégration de la discipline au programme de l'événement. "Le ski-alpinisme est chez lui dans les Alpes. Son intégration au programme d'Alpes 2030 est une formidable reconnaissance pour ce sport et pour tous ceux qui le font vivre", félicite Edgar Grospiron, président du comité d'organisation Alpes 2030, à l'issue de cette décision.

Les épreuves de ski-alpinisme seront organisées dans le Briançonnais, dans le nord du territoire des Hautes-Alpes. Le programme détaillé des épreuves pour lequel le COJOP propose cinq épreuves, à savoir, le sprint femmes et hommes, le relais mixte et individuelle femmes et hommes, sera confirmé dans les prochaines semaines par le CIO.

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