Actualité
Candidature des Alpes Françaises aux Jeux Olympiques et Paralympiques d’Hiver 2030. (Photo by LOUAI BARAKAT / HANS LUCAS / Hans Lucas via AFP)

JO des Alpes 2030 : le ski-alpinisme confirmé au programme

  • par Loane Carpano

    • Ce jeudi 25 juin, le comité international olympique (CIO) a approuvé l'intégration du ski-alpinisme dans la programmation des Jeux Olympiques des Alpes 2030.

    Proposé pour la première fois lors des Jeux Olympiques de Milan-Cortina qui se sont déroulés cette année, le ski-alpinisme aura sa place lors des JO d'hiver des Alpes 2030.

    Lors d'une réunion tenue à Lausanne ce jeudi 25 juin, le comité international olympique (CIO) a approuvé l'intégration de la discipline au programme de l'événement. "Le ski-alpinisme est chez lui dans les Alpes. Son intégration au programme d'Alpes 2030 est une formidable reconnaissance pour ce sport et pour tous ceux qui le font vivre", félicite Edgar Grospiron, président du comité d'organisation Alpes 2030, à l'issue de cette décision.

    Les épreuves de ski-alpinisme seront organisées dans le Briançonnais, dans le nord du territoire des Hautes-Alpes. Le programme détaillé des épreuves pour lequel le COJOP propose cinq épreuves, à savoir, le sprint femmes et hommes, le relais mixte et individuelle femmes et hommes, sera confirmé dans les prochaines semaines par le CIO.

    Lire aussi : JO 2030 : Grégory Doucet veut une cérémonie d’ouverture dans le centre-ville de Lyon

    à lire également
    Laurence Croizier élue présidente du groupe Lyon Ensemble

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    JO des Alpes 2030 : le ski-alpinisme confirmé au programme 17:32
    Laurence Croizier élue présidente du groupe Lyon Ensemble 17:28
    .
    La société drômoise Prodeval s'allie à Teréga Solutions pour valoriser le CO2 de la méthanisation 17:09
    sarselli ehpad
    Face aux canicules, la Métropole de Lyon déploie un "plan de climatisation raisonné" 16:53
    L’Isère renforce sa politique en faveur de la sécurité routière 16:35
    d'heure en heure
    JO 2030 : Grégory Doucet veut une cérémonie d’ouverture dans le centre-ville de Lyon 16:30
    Un réacteur de la centrale du Bugey mis à l'arrêt en raison des fortes chaleurs 16:22
    avion easyjet lyon (@VG)
    Easyjet annonce une nouvelle destination au départ de Lyon pour cet hiver 15:59
    campus des berges du Rhône université Lyon 2
    Caricature antisémite à Lyon 2 : le professeur suspendu 18 mois 15:46
    Haute-Savoie : Craft ouvre sa première boutique européenne à Chamonix 15:34
    Saint-Priest : un homme tué à l'arme blanche dans un hôtel d'hébergement d'urgence 15:32
    Isabelle Decker nommée présidente de Roche Diagnostic France 15:19
    Métropole de Lyon : Élodie Roux de Bézieux chargée d’une "mission spéciale" sur les violences sexistes et sexuelles 14:55
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut