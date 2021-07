Jeux Olympiques : la Lyonnaise Mélina Robert-Michon ne sera pas la porte-drapeau de la délégation française

La judoka Clarisse Agbegnenou et le gymnaste Samir Aït Saïd ont été élus porte-drapeaux de l’équipe de France par leurs pairs pour les Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août). La Lyonnaise Mélina Robert-Michon n'a finalement pas été retenue.

Elle était parmi les favorites. Mais la lanceuse de disque lyonnaise Mélina Robert Michon, 41 ans, n'a finalement pas été retenue. Ce sont la judoka Clarisse Agbegnenou et le gymnaste Samir Aït Saïd qui ont été élus porte-drapeaux de l’équipe de France par leurs pairs pour les Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août).

"Forcément, un peu de déception de ne pas avoir été choisie pour le rôle de porte drapeau … mais, ma motivation est d’autant plus forte de ramener la plus belle des médailles… Je retiendrais de cette belle aventure tous vos nombreux messages et encouragements reçus ces derniers mois, tellement d’amour, de bienveillance et de force …je ne m’y attendais pas ! Un immense merci à vous tous ! La préparation continue", a réagi la Lyonnaise sur les réseaux sociaux après l'annonce. Mélina Robert-Michon a obtenu la médaille d'argent au concours du lancer du disque lors des précédents Jeux Oympiques, à Rio en 2016.