Jeune femme tuée par un conducteur à Lyon : le point sur l'enquête

Dimanche matin, une jeune femme de 23 ans a été tuée par un conducteur à Lyon, traînée sur près de 800 mètres. Le parquet de Lyon a réalisé un point sur les premiers éléments connus.

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 3h du matin, une jeune femme de 23 ans est percutée et traînée sur 800 mètres par le conducteur d'un véhicule. Ce dernier a ensuite pris la fuite avec d'autres individus. La victime n'avait pas survécu. Le jour même, trois personnes s'étaient rendues à la police.

Le parquet de Lyon a réalisé un point sur ce drame et les premiers faits déjà connus : "dans la nuit du 18 au 19 juillet, vers 03 heures 40, les services de police étaient avisés - via le 17 - d’une rixe en cours se déroulant Parc des Hauteurs à LYON 5 et faisant suite à un différend entre des automobilistes et un groupe de jeunes, ces derniers reprochant aux automobilistes d’avoir percuté un chien".

Quelques minutes plus tard, un nouvel appel signale aux policiers qu'un "automobiliste conduisant une Golf aurait sciemment renversé une jeune fille et l’aurait traînée sur plusieurs mètres". Rapidement sur place, les secours constatent le décès de la jeune femme, son corps a été retrouvé à plus de 800 mètres du lieu déclaré de l'accident.

Vers 5 heures, trois personnes se disant impliquées dans l'accident se sont présentées à l'Hôtel de police Marius Berliet, elles ont été placées en garde à vue. Lors de leur audition, les individus ont expliqué s'être rendus avec trois véhicules distincts : une Twingo, une Golf et une Mercedes, sur les hauteurs de Fourvière, pour discuter.

À proximité, une fête avait lieu, regroupant une quarantaine de personnes. Lorsque le groupe de trois repart, l'un de ses membres qui conduisait la Twingo aurait "involontairement percuté un chien", selon leurs mots et auraient été ensuite pris à partie par les personnes présentes.

Le conducteur de la Golf souhaitant quitter les lieux alors que la victime était devant son véhicule a percuté cette dernière. "Il admettait l’avoir percutée, mais prétendait ne pas s’être rendu compte qu’elle était restée accrochée à son véhicule", explique le parquet. Un passager de la Golf a lui aussi expliquait que le conducteur avait percuté la jeune fille alors qu'elle se trouvait devant le véhicule.

À la suite des auditions, deux personnes ont été mises en examen "un homme de 21 ans identifié comme étant le conducteur du véhicule impliqué - du chef de violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort (le véhicule étant assimilé à une arme par destination) et délit de fuite" et "une personne âgée de 19 ans et passager du véhicule - du chef de non-assistance à personne en danger".

Les deux individus ne présentent aucun antécédent judiciaire. Le premier a été placé en détention provisoire, son passager sous contrôle judiciaire. Les dépistages de l’alcoolémie des deux mis en examen se sont négatifs des analyses toxicologiques sont en cours. La troisième personne initialement placée en garde à vue a été mise hors de cause dans le déroulement des faits. Les investigations se poursuivent "afin d’en confirmer les circonstances et le déroulement exact".