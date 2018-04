“J’ai testé… la salle Dolby Cinéma du Pathé Vaise”

Alexandre Cenis est animateur de l’émission Tant qu’il y aura des gones sur O&L et TLM. Il est également père de famille. Pour Lyon Capitale, il teste avec ses deux enfants des activités sportives, ludiques ou culturelles à faire en famille dans la métropole lyonnaise.

Pendant plusieurs mois, des travaux ont été effectués au Pathé Vaise, qui a complètement modernisé sa salle 1 en la transformant en salle Dolby Cinéma (la deuxième de France, après celle de Massy). Elle a été inaugurée en décembre 2017 à l’occasion de la sortie du dernier volet de Star Wars.

Si vous ne vous y êtes pas encore rendu, cela doit vraiment être votre objectif 2018 ! Avec une qualité d’image et un son spectaculaires, grâce au Dolby Vision™, l’histoire prend vie sous vos yeux avec des images très réalistes. Le système Dolby Atmos® vous transporte au cœur de l’action avec des sons époustouflants qui voyagent dans la salle et vous enveloppent.

La salle propose également un confort incomparable, avec la possibilité d’allonger vos jambes. Si c’est un peu perturbant au tout début d’être allongé dans un fauteuil de cinéma, on y prend vite goût !

Ainsi, grâce aux innovations technologiques, prendre du plaisir pendant que l’on regarde un film devient de plus en plus facile. Une expérience unique, qui associe les technologies d’image et de son les plus spectaculaires, avec un design recherché pour faire de votre séance un événement inoubliable. Il ne reste plus qu’une chose à faire : réserver…

Tarif : 17,80 € / Pathé Vaise – 43 rue des Docks, Lyon 9e