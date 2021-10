Isère : une voiture équipée de caméras pour contrôler les stationnements

Début octobre, la ville de Bourgoin-Jallieu s'est dotée d'un véhicule équipé de caméras pour un meilleur contrôle des stationnements payants.

La nouvelle Renault Zoé électrique, équipée de caméras de Lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI), permet de repérer automatiquement les voitures dont les propriétaires sont en infraction de stationnement. Siglée aux couleurs de la ville, la voiture a installé des caméras amovibles à son bord pouvant lire les plaques des véhicules. Pour cela, "le conducteur n'a qu'à activer" le système.

Selon la ville, le véhicule "LAPI" est capable de traiter 1500 plaques d'immatriculation par heure et est fiable à 98 %, permettant alors d'éviter les erreurs humaines. Cependant, la mairie précise que "l"objectif n'est pas de faire du chiffre". Dans un communiqué, la ville assure que "le véhicule ne sortira que quelques heures par jour, sur des plages horaires tournantes" et "qu'il s'agit vraiment de favoriser encore un peu plus la rotation des places de stationnement".

Olivier Dias, adjoint au Maire en charge de la Sécurité et des Finances publiques, éclaire sur le fonctionnement du dispositif "en cas de non-paiement". Les agents ASVP, "de retour à la police municipale, peuvent envoyer le forfait post-stationnement (FPS) qui suit alors la procédure habituelle" révèle l'adjoint.