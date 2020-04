Incident à Villefranche : "pas de danger pour les riverains"

Suite à un incident dans l'usine Blédina à Villefranche, la préfecture indique que les "mesures de toxicité démontrent qu’il n’y a pas de danger pour les riverains".

Ce lundi, vers 14h30, un incident a eu lieu à l'usine Blédina de Villefranche-sur-Saône (lire notre article ici).

Un mélange entre de l'acide sulfurique et de l'acide citrique aurait engendré une réaction et la formation d'un nuage de gaz irritant pour les yeux et les poumons. Un périmètre de sécurité a été mis en place par les pompiers dans un rayon de 300 mètres. Un vent du sud souffle actuellement sur le département du Rhône et les habitants de l'Ain, mais aussi de Mâcon ont été invités à bien rester confinés.

Selon la préfecture d'Auvergne-Rhône-Alpes via un message posté sur les réseaux sociaux : "Les mesures de toxicité démontrent qu’il n’y a pas de danger pour les riverains".

L'alerte est levée dans l'Ain, comme à Mâcon.