Ils vont bloquer les écrans vidéos publicitaires dans le métro de Lyon

Ce mardi soir de 19 heures à 21 heures, des militants anti-pub vont masquer les écrans numériques publicitaires dans le métro de Lyon.

Ils veulent se transformer en "ad block humain" pour masquer la publicité sur les écrans numériques. Ce mardi soir de 19 heures à 21 heures, plusieurs militants du collectif Plein la vue vont réaliser une action dans le métro de Lyon devant les panneaux Clear Channel. Durant deux heures, ils feront tout pour qu'on ne les voie pas, quitte à sortir les parapluies et échangeront avec les passants. À travers toute la France, le collectif encourage les participants à se prendre en photo puis de les partager sur les réseaux avec le hashtag #StopPubVideo.

Une idée initiée par une Lyonnaise

La Lyonnaise Marie-Hélène Lafage, à l'origine de l'idée, explique : "Je suis venue vers le collectif à cause de cette question des écrans numériques que j'ai découverts à Bellecour et Perrache, je ne suis pas une militante anti-pub historique." Pour elle, "le seuil de supportabilité de la publicité" est atteint avec ces nouveaux formats : "Tant que les citoyens ne s'expriment pas sur le sujet, les élus ne sont pas attentifs. Mais il faut qu'ils fassent attention, il y a une disjonction entre l'opinion publique et les politiques". Au delà des critiques habituels sur la publicité mis en avant par les anti-pubs comme la présence de messages sexistes ou l’hyperconsommation, les écrans numériques soulèvent de nouvelles questions, selon Marie-Hélène Lafage, "On l'a vu avec la marche pour le climat, il y a une sensibilité sur l'écologique, et là on met des panneaux qui consomment de l'énergie, posent problème à la biodiversité à cause de la pollution lumineuse. Il y a aussi une agression publicitaire plus importante et moins de liberté de regarder ou non la pub".

Les panneaux numériques publicitaires sont de plus en plus nombreux à Lyon, mais aussi dans les grandes métropoles européennes. Ils devraient se multiplier ces prochaines années avec le vote d'un nouveau règlement local de publicité par la métropole de Lyon. Au minimum, une centaine de panneaux devrait être déployée dans les rues de Lyon à partir de 2020 en échange de l'arrivée de 2 500 Vélo'v à assistance électrique. Cela devait être un beau cheval de Troie pour faire entrer la pub numérique dans les rues de Lyon sans faire trop de vague, mais les panneaux numériques pourraient bien s'inviter dans le débat public avant les municipales.