Il y a 20 ans : "Le petit vieux"

Il y a 20 ans dans Lyon Capitale – Qui dit que l'information rime avec sérieux ? La satire, c'était le dada de Lyon Capitale dans la rubrique "on se mêle de tout".

Cette semaine dans la page satirique de Lyon Capitale : Le chef de cabinet de Raymond Barre nomme une nouvelle directrice de communication, Robert Planchon n'ose pas se rendre à Lyon et un top model attire tous les regards dans les tribunes de Gerland.

Les charettes de l'été

Le chef de cabinet de Raymond Barre s'est amusé comme un petit fou cet été : il s'est occupé des licenciements de la rentrée. Patrick Lamarque, directeur de la communication, partira avant la fin du mois de septembre pour être remplacé par une jeune femme paraît-il pulpeuse, spécialement choisie par Eric Thouvenel. Parisienne, décidément le réseau de recrutement barriste n'est pas très implanté dans notre ville, elle aurait travaillé avec Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille. Elle sera la troisième personne à occuper ce poste en trois ans de mandat, ce qui prouve bien qu'à l'Hôtel de Ville on manque un peu de suite dans les idées. Excepté la délicieuse Florence Delattre, attachée de presse intérimaire de Raymond Barre, qui, comme à son habitude, ne supporte pas la concurrence : "Vous allez voir la pétasse qui va débarquer, il paraît qu'elle a les dents qui raye le plancher, on va pas rigoler !" Mais les départs pourraient être beaucoup plus conséquents dans les semaines qui viennent, notamment dans l'entourage de Christian Philip, qui se retrouverait alors complètement à poil. On murmure même que le cabinet aurait pris des dispositions pour isoler le Premier adjoint de Raymond Barre jugé incapable de succéder au maire de Lyon.

Rentrée des classes

Cette semaine Raymond Barre fait sa rentrée et devrait faire une visite éclair à l'hôtel de ville. Dans son nouveau car-table, des serviettes de table toutes neuves pour le saucisson brioché, une cassette des Guignols de l'info, le dernier numéro de Notre Temps et un cahier de texte Picsou.

Du paradis à l'enfer

Jean-Paul Lucet, directeur du théâtre des Célestins, a passé son été à Paris. Non pas pour tuer son chagrin après le départ de son attachée de presse fétiche, Françoise Rey, mais pour présenter son opérette "Là Haut" qui fait un tabac, en tout cas dans la presse. Du Figaro en passant par Pariscope, France-Soir ou Le Parisien, Jean-Paul Lucet semble faire l'unanimité à Paris. "Là-Haut" à la capitale c'est un peu le paradis pour Jean-Paul Lucet mais il va devoir à nouveau affronter la presse lyonnaise à la rentrée avec les plumes acérées d'Antonio Mafia (Le Progrès), de Nelly Gabriel (Lyon Figaro) ou d'Anne-Caroline Jambaud (Lyon Capitale). Et ça, ce doit être vraiment l'enfer pour lui !

Sans queue ni tête

La Ville de Lyon aura dépensé 20 millions pour le G7 de Barre, 14 millions pour la CNUCED de Barre et seulement 30 millions pour le Mondial des Lyonnais. Ramené au nombre de gens que chaque manifestation a passionnés, on comprend l'impression de ratage municipal observé lors du Mondial à Lyon. Comme nous le disait récemment Eric Thouvenel, chef de cabinet : "Ça vient de la mentalité des Lyonnais."Ça doit être ça...

Planchon se dégonfle

Roger Planchon devait venir jeudi 3 septembre à Lyon pour présenter son dernier film, Lautrec. Il a préféré faire machine arrière, évitant de prendre le risque de se faire vertement accueillir par les fidèles des cinémas CNP (qu'il avait vendus fin mai dans le plus grand mépris du public) ou par les salariés des salles auxquels il avait promis le maintien de l'emploi et qui viennent d'apprendre la première vague de licenciement... Pendant que les acteurs du film seront en train de faire l'article à Lyon, le chantre (et premier bénéficiaire) de la décentralisation pavoisera, dit-

on, devant les caméras de télévision à Albi. Quant aux CNP, sommés de programmer en son temps Louis enfant roi, premier film commis par Planchon, ils ont été scrupuleusement écartés de la distribution de Lautrec.

"Qu'est-ce qu'on mange à midi ?"

Boris est en passe de se faire virer par les Russes qui ne supportent plus d'avoir un président fantoche qui ne s'occupe pas des affaires du pays. On dit qu'il aurait tout juste 2 ou 3 heures de lucidité par jour. De l'autre côté les Américains menacent Clinton de destitution pour une sombre histoire de quéquette qui ne serait pas très farouche. Chirac, lui, est menacé par les emplois fictifs à la Ville de Paris. Putain que Raymond Barre doit se trouver pépère, il ne fait rien et personne ne l'emmerde...

Mannequinat

Bardiez a enflammé le stade de Gerland la semaine dernière quand il est venu défendre les couleurs de Monaco. Mais certains spectateurs ont passé plus de temps à mater les tribunes que les tours de passe-passe sur la pelouse. En effet, ils étaient persuadés d'avoir reconnu le superbe mannequin Linda Evangelista qui serait la dernière conquête du gardien de but. On se serait cru à Roland-Garros ! Il ne manquait plus que le kiki de Bébel.

L'humeur de Catherine B.

Le petit vieux

Assis à la table d'un petit café, en terrasse, le vieil homme commandait des ballons de rouge. "Un petit, heu une fillette'', rajoutait-il avec un sourire goguenard et une voix caverneuse à la Prévert. Sorti tout droit d'un film des années 50, il versait avec application le rouge dans le verre, concentré, comme si c'eut été un malheur d'en perdre une goutte. A ses pieds s'agitait un fox-terrier, minois de Milou sympathique et causant. Tantôt couché, tantôt assis, suivant du museau et d'un grognement d'approbation chaque geste de son maître. Le vieil homme avait les yeux perdus dans ses pensées. Le chien frétillait, tournait, gémissait comme pour amorcer la conversation. Lorsque l'homme, prêtant attention à son agitation, plongea une main dans sa poche. L'animal se mit en arrêt. Le vieux exhiba alors un biscuit, aux arêtes élimées, de ceux que l'on vend par grand sachet et qui sont chacun orné d'une pensée. Il le porta à la hauteur de ses yeux. "A la folie", maugréa-t-il. Il prit alors le biscuit, le trempa longuement dans le vin et le tendit au chien juste avant qu'il ne se désagrège. Il recommença le rituel. "Qu'en pensez-vous", disait le biscuit suivant, qu'il fit tremper et qu'il mangea. Ainsi partagea-t-il le contenu d'une poche. De la seconde, il sortit une fiole remplie d'un liquide transparent, qu'il délaya peu à peu avec le vin. Il demanda au chien s'il aimait la goutte. Le Tintin sembla approuver. La lecture continua : le gâteau, les yeux, le vin, la goutte, un pour le chien, un pour lui. pour printemps", lisait-il, les poches semblaient inépuisables. "Encore", "Sans façon", "A lundi". "Jamais sans vous", dit pourtant l'ultime. Le vieil homme suspendit alors son geste. II regarda la bête. Il brisa le gâteau en deux, trempa la première partie, l'offrit au chien. Puis apprêta la seconde avant de l'engloutir dans un murmure. Peu après le chien s'endormit. Lui se mit à parler seul, vouant des passants aux gémonies et lâchant parfois un Jamais sans vous" sur le ton du reproche.