Il reste des places pour le Handishow, ce vendredi au stade de Gerland

Elle se bat depuis des années pour aider les athlètes handisport. Djezia Hennaoui, la présidente de l'association "rêvons ensemble" invite les Lyonnais à participer à la grande soirée caritative le "Handishow" qui aura lieu, ce vendredi 5 avril à partir de 19h30, au Matmut Stadium de Gerland.

Lyon Capitale : Pouvez-vous nous présenter cet événement qui aura lieu ce vendredi 5 avril au Matmut Stadium de Gerland...

Djezia Hennaoui : Cet événement donne une place importante aux athlètes handisport. Il s'agit d'un défilé de mode avec des sportifs de haut niveau, valides et handisport, tous sur un même plateau. Philippe Candeloro (ancien patineur artistique) animera la soirée avec Yohan Taberlet (skieur alpin handisport). En tout, ils seront 35 sportifs à défiler. Il y aura du hip-hop, la petite Emma de The Voice Kids (gagnante de la 5e saison et atteinte d’une rétinite, ce qui entraîne une perte progressive de la vue) sera également présente. L’objectif de cette manifestation est de démontrer qu’il n’y a pas de différences entre les athlètes handisport et valides.

Vous avez constaté, au fil des années, que ces athlètes handisport qui défendent les couleurs de la France, sont en situation de précarité...

Ils ne se plaignent jamais en disant qu’ils n’ont pas les moyens, ils font tous ce qu’ils peuvent. La plupart ne réussissent pas à travailler, puisque leurs disciplines nécessitent de nombreuses heures d’entraînements. C’est pour cela qu’ils ont vraiment besoin de nous. Nous devons être présents pour les encourager, mais aussi pour continuer à faire le maximum, de manière, à ce qu’ils puissent partir sereinement aux Championnats du monde.

Grâce à la soirée de vendredi, vous allez pouvoir aider combien d'athlètes ?

On a un budget de 30 000 € qu’il faut clôturer, avant d’espérer des bénéfices. Aujourd’hui, on rencontre encore des difficultés pour faire connaître le Handishow. Celui-ci a encore besoin d’être mis en avant. Pour l’instant, on ne peut pas donner d'argent aux athlètes mais on essaie d’obtenir des billets d’avions ou d’autres subventions par l’intermédiaire d’entreprises. En tout cas, nous ne voulons pas que cela soit un combat mais que cela reste un événement festif, de manière à montrer l’union des uns et des autres. Et puis, ce qu’il y a de bien dans cette manifestation, c’est le fait que tout le monde est vraiment mis en lumière. Cela rend cette soirée magnifique.

Le Handishow, ce vendredi 5 avril à 19h30 au Matmut Stadium de Gerland. Pour réserver cliquez ici