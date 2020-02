Haute-Savoie : le maire de Saint-Gervais insulté après la visite de Macron

Jean-Marc Peillex a reçu 800 messages d'insultes après la visite d'Emmanuel Macron la semaine dernière.

En visite la semaine passée dans les Alpes pour une séquence sur l'écologie, Emmanuel Macron a été reçu par Jean-Marc Peillex, le maire de Saint-Gervais. L'élu, pourtant pas investi par LREM, a été soutenu par le président de la République. Une visite qui lui a valu de recevoir 800 insultes sur Facebook via au moins 450 faux profils créés pour l'occasion.

“Si on laisse passer, ça veut dire qu'on accepte, qu'on a peur, que les menaces nous paralysent. On ne peut pas laisser passer de telles choses, contre qui que ce soit. Et là, c'est un président de la République et un maire, deux symboles de la République”, a déclaré Jean-Marc Peillex, le maire de Saint-Gervais, au micro de France Bleu.