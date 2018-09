Groupama met l'OL face à ses responsabilités suite aux incidents

Dans un message posté sur les réseaux sociaux, Groupama vient de condamner les derniers agissements de certains supporters de l'OL dans un stade qui porte son nom.

En donnant son nom au stade, Groupama pensait pouvoir surfer sur le succès de l'Olympique lyonnais, mais ne s'attendait pas à voir sa marque associée à plusieurs incidents. Il y a eu le drapeau et salut nazis lors du match contre le CSKA Moscou en mars 2018 qui ont valu à l'OL un match à huis clos, ce week-end, ce sont des bagarres dans les travées et un tract polémique du groupe de supporters les Bad gones qui ont relancé une polémique. Tous ces événements négatifs se sont déroulés au... Groupama Stadium. Même si certains journalistes préfèrent encore parler de Parc OL, d'autres ont détaillé les événements en utilisant le nom officiel du stade.

Groupama a souhaité réagir et a publié un message sur Twitter : "Groupama condamne fermement les derniers agissements inqualifiables de quelques supporters de l'OL totalement contraires à ses valeurs mutualistes et compte sur le club et ses dirigeants pour prendre toutes mesures afin de bannir définitivement ces comportements dans le Groupama Stadium". Le naming du stade a été signé en 2017 pour une durée de trois ans, et une multiplication des incidents "pourrait sérieusement remettre en question un prolongement de ce partenariat" souligne une source proche du dossier. Les échanges pour la suite du naming devraient commencer dès cette année et il ne fait aucun doute que les événements passés et futures mesures prises devraient s'inviter dans les négociations.