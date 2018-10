Grigny : ambiance quidditch pour les fans d’Harry Potter

Halloween arrive, Harry Potter revient. La commune de Grigny organise ce dimanche un marché consacré à l’univers du sorcier à lunettes.

Il n’y a pas de saison pour rêver de flâner dans le chemin de traverse. Mais il faut avouer que l’approche d’Halloween est un bon prétexte pour relire l’ensemble des tomes de J.K Rowling. Mais ce n’est jamais assez. Si la plateforme Netflix a annoncé qu’elle allait mettre à dispositions les huit volets de la sage Harry Potter, la commune de Grigny, à une vingtaine de minutes de Lyon, a préféré organiser un marché à l’effigie du survivant. Ce dimanche, de 9h à 13h, la place Jean Jaurès se transforme en Pré-au-Lard…

Chocogrenouille et bièraubeurre

Aux traditionnels primeurs et artisans locaux se mêleront à l’exposition de la médiathèque, où seront exposées les affiches des films de la saga. Stand maquillage, vente de figurines magiques, et d’accessoires emblématiques de la saga, mais aussi et surtout les incontournables friandises de nos sorciers préférées. C’est Mr Simms qui se chargera de servir les douces et sucrées bièraubeurres, accompagnées de chocogrenouilles, ces petits chocolats espiègles, qui sautent de leur emballage. Et pour pimenter le tout, une activité quidditch sera proposée aux enfants. Il ne manque que les animaux fantastiques, pour parfaire le tableau… On attrape son portoloin, et on fonce à Grigny