Grève des TCL à Lyon : quels métros impactés ce 14 novembre ?

Les régulateurs des métros de Lyon ont décidé de maintenir leur grève ce mercredi 14 novembre. Quelles lignes seront perturbées durant cette journée ? Durant quels créneaux horaires ?

A Lyon, la grève des régulateurs continuent. Ils débrayent plusieurs fois dans la journée, entraînant des perturbations du réseau métro. Le créneau du matin n'est cependant pas touché.

En fin de journée, les lignes A et B circuleront normalement. Comme lundi et mardi, la ligne C sera à l'arrêt de 18h30 à 20h15. La D ne circulera pas de 18h40 à 20h15, des bus relais feront le trajet entre Vaise et Grange Blanche. Les funiculaires seront fermés de 18h50 à 20h15.

Le soir, les lignes s'arrêteront plus tôt. La A cessera de fonctionner à 22h05, la B s'arrêtera de circuler à 20h08. La C sera à l'arrêt dès 22h15, la D à partir de 22h15, enfin le funiculaire F1 à 22h36.