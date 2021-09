Grève des TCL à Lyon : découvrez les lignes touchées ce lundi

Après un premier mouvement social le 13 septembre, ce lundi tout le réseau TCL de la Métropole de Lyon devrait être concerné par la grève des conducteurs des transports en commun. Tramways et bus pourraient être particulièrement touchés.

Mobilisés en début de semaine dernière pour dénoncer une hausse de l’insécurité et des conditions de travail qui se dégradent, des conducteurs des transports TCL vont de nouveau faire grève ce lundi 20 septembre. Principalement localisées sur l’Ouest lyonnais le 13 septembre, ce lundi les perturbations pourraient concerner la totalité du réseau TCL.

"Cette fois-ci, on veut faire en sorte d’être rejoint par plus de monde. Ces derniers jours, on a échangé avec les conducteurs de métro et de tramways pour avoir plus d’impact. Il y a déjà une partie des contrôleurs qui sera avec nous", nous confiait ainsi, vendredi, Christophe un conducteur receveur sur le dépôt de Perrache depuis 12 ans.

Lire aussi : Une nouvelle grève TCL prévue lundi sur l'ensemble du réseau de bus

Certains grévistes devraient rejoindre le mouvement aux heures de pointe seulement, quand d’autres resteront mobilisés toute la journée. Un rassemblement est également prévu, en milieu de matinée, devant le siège de l’exploitant du réseau TCL Kéolis.

Les lignes qui devraient connaître des perturbations

Tramway :

La ligne T1 circulera avec une fréquence comprise entre 11 à 13 minutes, au lieu de 5 à 7 minutes ;

La ligne T2 circulera avec une fréquence comprise entre 10 à 11 minutes, au lieu de 5 à 7 minutes ;

minutes ; La ligne T3 circulera avec une fréquence comprise entre 9 à 13 minutes, au lieu de 6 à 9 minutes ;

minutes ; La ligne T4 circulera avec une fréquence de 10 minutes, au lieu de 8 à 9 minutes ;

La ligne T5 ne circulera pas (un report est possible sur la ligne T2, C15 ou 52) ;

La ligne T6 circulera avec une fréquence de 20 minutes, au lieu de 10 minutes ;

La ligne T7 ne circulera pas (un report est possible sur la ligne T3 ou 85).

Bus :

Les lignes suivantes ne circuleront pas : C15E, 5, 8, 10E, 14, 15, 15E, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 34, 35, 39, 45, 46, 49, 54, 55, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 73, 76, 78, 79, 80, 81, 87, 89E, 90, S1, S4, S6, S9, S11 et S12 ;

La ligne C6 circulera uniquement entre Campus Lyon Ouest et Gare de Vaise (fréquence de 15 minutes) La ligne C7 circulera entre Hôpitaux Sud et Jean Macé (fréquence de 15 minutes) ;

La ligne C9 circulera uniquement entre Hôpitaux Est et Part-Dieu (fréquence de 15 minutes) ;

La ligne C12 circulera uniquement entre Hôpital Feyzin Vénissieux et Jean Macé (fréquence de 15 minutes) ;

La ligne C14 circule uniquement entre Les Sources et Gare de Vaise (fréquence de 15 minutes) ;

La ligne 31 circule uniquement entre Cité Edouard Herriot et Gare de Vaise (fréquence de 12 à 20 minutes) ;

La ligne 88 circulera uniquement entre Gare d’Oullins et Hôpitaux Sud (fréquence de 20 à 30 minutes) ;

Les lignes citées ici circuleront avec des fréquences allégées : C1, C3, C5, C6E, C8, C10, C11, C13, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C24, C25, C26, 2, 3, 7, 9, 10, 20, 26, 33, 37, 38, 40, 43, 52, 60, 64, 67, 70, 71, 77, 85, 89, 93, 95, 98.

Les services des transports en commun lyonnais précisent que toutes les autres lignes de bus, Métro et lignes scolaires Junior Direct circuleront normalement.

_ _

Le 13 septembre, Lyon Capitale s'était rendu à la rencontre des grévistes. Un reportage à lire ici : Grève des conducteurs TCL : reportage à Lyon, environ 250 personnes mobilisées et des dizaines de lignes perturbées