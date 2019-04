Grève des éboueurs à Lyon : la collecte assurée à 100 % dès jeudi ?

Ce jeudi soir, alors que ses éboueurs sont toujours en grève, la société Pizzorno s'engage à assurer un service de collecte complet dès jeudi.

La métropole a rencontré une nouvelle fois la société Pizzorno, dont les éboueurs sont en grève depuis le 2 avril. Ce mercredi, la collectivité a rappelé à l'entreprise ses responsabilités, mais aussi les pénalités financières qu'elle risque si les ordures ne sont pas ramassées dans les 3e, 6e, et 8e arrondissement de Lyon, ainsi qu'à Villeurbanne, Bron et Vaulx-en-Velin. De même, la métropole a demandé à la société de trouver une sortie de grève "dans les plus brefs délais".

Pizzorno s'est engagé à assurer la collecte à 100 % dès jeudi, sur l'ensemble des tournées, mais aussi de rattraper le retard accumulé lors de collectes non réalisées entièrement. Les salariés étant toujours en grève, la société va devoir se tourner vers d'autres employés et intérimaires, pour tenir cet engagement. La situation devant le dépôt jeudi matin sera scrutée par plus d'un acteur du dossier. Les camions vont-ils pouvoir sortir, alors que les salariés manifestent devant tous les jours ?

Dix salariés grévistes de l'entreprise Pizzorno étaient convoqués ce matin au tribunal de grande instance de Lyon. Leur entreprise les accuse de "diffamation", "entrave à la liberté de travail" et "jets de projectile". La décision sera rendue ce jeudi (lire ici).