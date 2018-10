Grave accident de la route dans l'ouest lyonnais

Un homme d'une cinquantaine d'année a perdu la vie dans un accident de la route ce dimanche matin à Grézieu-la-Varenne.

Le choc s'est produit à une intersection de la D30, peu après 10 heures ce dimanche matin, sur la commune de Grézieu-la-Varenne. Deux véhicules sont entrés en collision dans des circonstances encore floues, comme le rapporte Le Progrès. L'un des deux véhicules était occupé par cinq personnes, l'autre seulement par son conducteur.

Les secours sont intervenus en masse. Pas moins de trois hélicoptères et une quinzaine de véhicules de pompiers et du Samu ont été dépêchés sur place. Alors que la route départementale était coupée dans les deux sens. Un des passagers arrière, un homme d'une cinquantaine d'année a succombé à ses blessures. Les autres personnes ont été transférées dans les hôpitaux Lyon-Sud et Edouard Herriot.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.