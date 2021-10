Trail. Diagonale des Fous, un Savoyard vise le podium

Après son annulation en 2020, le Grand Raid revient cette année, soit la traversée de l'île de La Réunion d'une seule traite. Un Savoyard vise le podium.

Jeudi soir a été lancée la 29e édition de la Diagonale des Fous, qui consiste à traverser de l'île de la Réunion, du Sud au Nord, et d'une seule traite en moins de 66 heures. 170 kilomètres et 9 642 mètres de dénivelé positif, en traversant les trois cirques spectaculaires de Cilaos, Salazie et Mafate.

L'un des ultra-trails iconiques d ela planète.

Parmi les grands favoris, quelques locaux, comme le Drômois Benoît Girondel, double vainqueur de la course en 2017 et 2018. L'organisation nous a appris ce matin que le coureur avait abandonné à Cilaos.

Tous les regards sont désormais tournés vers le Savoyard Ludovic Pommeret, vainqueur de l'UTMB 2016 et 4e de l'UTMB en août dernier, à Chamonix.

Lire le récit de Lyon Capitale qui a couru la course en 2019 : Diagonale des Fous vécue de l'intérieur : voyage au centre d'un volcan