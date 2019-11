Grand Lyon : les prix de l'immobilier ont encore progressé depuis 1 an

Dans la métropole de Lyon, les prix ont encore augmenté depuis un an que ce soit pour les appartements et les maisons.

Selon le dernier baromètre LPI-SeLoger, les prix des appartements et maisons ont respectivement progressé de 6,5 % et 3,1 % depuis un an dans la métropole de Lyon. Pour un appartement, il faut compter environ 4131€/m2 quant il faudra débourser 4899€/ pour une maison.

Derrière la métropole du Grand Paris (7209€/m2) celle de Lyon est donc la plus chère de France pour acquérir un appartement devant Nice (4126€/m2) et Bordeaux (4125€/m2). Concernant les maisons, c'est celle de Nice (5074€/m2) qui devance Lyon.

En France, il faut compter en moyenne 3 472€/m2 pour acheter un logement. Les tarifs ont progressé de 8 % en cinq ans. À noter, sur les 3 derniers mois, la demande a baissé et les prix reculent dans l'Hexagone. (-0,5 % au total, -0,4 % sur les appartements, -0,8 % sur les maisons).