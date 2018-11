Gilets jaunes : une heure d'attente au péage de Villefranche-sur-Saône

Point noir de la mobilisation dans le Rhône samedi, le péage de Villefranche/Limas, sur l'autoroute A6, dans le nord du Rhône est à nouveau ciblé par les manifestants ce dimanche, au grand dam des automobilistes.

Comptez une heure de plus pour vous rendre dans le Beaujolais ce dimanche. Le péage de Villefranche/Limas, dans le nord du Rhône est à nouveau perturbé par l'action des gilets jaunes. Comme nous l'expliquait la préfecture, quelques dizaines de militants distribuent des tracts aux automobilistes. Si bien que plusieurs voies ont dû être fermées pour les protégées. De quoi créer 3 kilomètres de bouchon en milieu de matinée, et rallonger le trajet de 45 minutes à 1 heure dans le sens Sud-Nord. La situation est apparemment moins compliquée dans l'autre sens. Les automobilistes sont évidemment appelés à la prudence et à la patience afin d'éviter tout nouvel incident, après le drame survenu hier matin, en Savoie.