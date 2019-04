Gilets jaunes : nouvelle interdiction de manifester à Bourg samedi

Le 6 avril dernier, lors de l’acte XXI, la préfecture de l’Ain avait décidé d'interdire la manifestation et les rassemblements dans certains périmètres de la ville de Bourg-en-Bresse. Le 13 avril aussi. Bis repetita ce samedi 20 avril dans la préfecture de l’Ain.

"Compte-tenu des violences, des dégradations et des entraves à la liberté du commerce et de l'industrie qui ont émaillé les manifestations du mouvement des Gilets Jaunes lors des cinq derniers mois, particulièrement en centre-ville", le préfet de l’Ain a décidé d’interdire les manifestations et les rassemblements dans certains périmètres de la ville de Bourg-en-Bresse ce samedi 20 avril de 13h à 20h.

Les manifestants ont notamment l'interdiction d'accéder à l'hyper-centre et au secteur du carrefour de l'Europe.

Le 6 avril, les manifestants avaient évité la zone interdite

Le 6 avril, déjà, la Préfecture de l’Ain avait interdit les manifestations dans certains secteurs de la ville. Les manifestants ne s’étaient pas rendus dans la zone interdite. Ils avaient évité le centre-ville et avaient déplacé leur action en périphérie. Le dispositif a été accueilli plutôt avec bienveillance par les forces de police.

Selon la loi, toute personne qui participera à une manifestation non autorisée s'exposera à une amende de quatrième classe, soit 135 euros. Les organisateurs de rassemblement risqueront six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.