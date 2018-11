Gilets jaunes : les gendarmes empêchent tout blocage à Villefranche

Une vingtaine de Gilets jaunes tente régulièrement des actions du côté des péages de Villefranche-sur-Saône. Les gendarmes les délogent systématiquement.

Ils ne sont plus qu'une vingtaine sur le terrain à vouloir réaliser des actions du côté de Villefranche-sur-Saône. Plusieurs Gilets jaunes ont tenté de mener des actions vers les péages de Villefranche/Limas et Villefranche Nord sans y parvenir. Les gendarmes les délogent systématiquement, empêchant toute action sur les péages et blocages. A Villefranche, les Gilets jaunes organiseront une "assemblée générale citoyenne" ce mercredi soir.

Lire aussi :

Gilets Jaunes à Lyon et dans le Rhône : entre rumeurs et essoufflement