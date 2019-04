Gilets jaunes à Lyon : tensions dans le 7e arrondissement

La situation est confuse depuis 17h dans le 7e arrondissement de Lyon. 1000 personnes étaient mobilisées en début d’après-midi pour l’acte XXI des Gilets jaunes.

Entre 1000 et 1500 personnes ont manifesté en début d’après-midi dans le centre de Lyon. Partis à 14h de la place de la République (Lyon 2e), les manifestants ont rejoint la place des Jacobins puis emprunté la très commerçante rue Edouard-Herriot en direction de l’Hôtel de Ville. Au passage des Terreaux, ils étaient entre 1000 et 1500 personnes.

Après avoir beaucoup slalomé dans les petites ruelles escarpées de la Presqu’Ile pendant un bon moment, les manifestants ont traversé le Rhône, vers 16h, via le pont Lafayette, à hauteur de Cordeliers.

S’en est suivie une vraie cacophonie sur la rive gauche du Rhône, dans les 3e et 7e arrondissements, dans les quartiers de Préfecture et de Guillotière notamment. Les forces de l’ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes pour tenter de disperser des manifestants de moins en moins nombreux (environ 200) mais de plus en plus déterminés.

Depuis 17h, la tension s’est déplacée dans le 7e arrondissement, notamment dans les quartiers de Jean-Macé, Jean-Jaurès, Debourg et Gerland.

Edit 18h30 : Le calme est revenu dans le 7e. Les derniers manifestants ont retrouvé la centre-ville et le quartier de Bellecour.