Gilets jaunes à Lyon : nouvelle interdiction de manifester ce 12 octobre

Nouveau samedi où il sera interdit de manifester dans le centre de Lyon. La préfecture a choisi de mettre en place un périmètre en Presqu'île ce 12 octobre.

Depuis la rentrée une centaine de Gilets jaunes continue de se rassembler tous les samedis en Presqu'île de Lyon. Néanmoins, des périmètres interdisant de manifester sont également mis en place par la préfecture. Ce 12 octobre, les rassemblements non déclarés seront une nouvelle fois interdits de 10h à 22h dans le périmètre suivant : rue du Puits Gaillot, place des Terreaux, rue d’Algérie, quai Saint-Vincent, quai de la Pêcherie, quai Saint Antoine, quai des Célestins, rue du Colonel Chambonnet, rue de la Barre, quai Jules Courmont et quai Jean Moulin (les quais Saint-Vincent, de la Pêcherie, Saint Antoine, des Célestins, Jules Courmont et Jean

Moulin sont exclus de ce périmètre). Selon la préfecture : "les cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs sont également interdits rue Victor Hugo". Par ailleurs, toujours ce samedi 12 octobre, Lyon sera également le théâtre d'une nouvelle expérimentation de piétonnisation (lire ici).