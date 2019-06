Gilets jaunes à Lyon : le périmètre reconduit ce samedi 8 juin

Comme les semaines précédentes, de 12h à 20h ce samedi 8 juin, il sera interdit de manifester dans certaines rues commerçantes de la Presqu'île de Lyon.

La préfecture du Rhône vient d'annoncer ce vendredi que le périmètre d'interdiction de manifester, mis en place depuis plusieurs samedi à Lyon, va être reconduit ce samedi 1er juin. “Depuis plusieurs semaines, les manifestations dites des « Gilets Jaunes » perturbent chaque samedi le centre-ville de Lyon et engendrent des atteintes répétées aux personnes et aux biens, qui se concentrent notamment sur les commerces et le mobilier urbain. Des arrêtés interdisant les manifestations dans un périmètre limité de l’hyper-centre de Lyon et pour une durée déterminée ont été pris lors des précédentes manifestations. Ces mesures se sont avérées efficaces”, écrit la préfecture.

Il sera donc interdit de manifester de 12h à 20h dans la zone suivante :

rue de la République,

place de la République,

rue Joseph Serlin,

rue Paul Chevanard,

rue de Brest,

rue Émile Zola,

rue Colonel Chambonne (exceptées les rues Joseph Serlin et Colonel Chambonnet).

“Les cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs sont également interdits dans la rue Victor Hugo et la rue des Marronniers”, assure la préfecture. L’accès à ce périmètre ne sera pas filtré afin de faciliter les déplacements à proximité des rues de grande fréquentation et des commerces. Des contrôles seront toutefois effectués.